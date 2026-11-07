В Ростове-на-Дону крупный пожар на складе масел и полимеров

Крупный пожар ликвидируют в Ростове-на-Дону. Там горит склад с легко воспламеняющимися предметами, существует риск, что огонь может перекинуться на соседние здания, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отметим, что сигнал о возгорании поступил в ночь на 7 ноября. Предварительно установлено, что на складе на Туполева, 16А хранились масла и полимерные материалы.

Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, говорится в комментарии МЧС.

На место происшествия прибыли более 60 человек и 23 единицы техники.

Ростов-на-Дону, Елена Васильева