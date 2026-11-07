российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко

В Орле в ходе атаки ВСУ повреждены производственные и складские помещения

В ходе атаки ВСУ на Орел, совершенной минувшей ночью, повреждения получили складские и производственные помещения коммерческих предприятий. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Кроме того, в Орловской области повреждения получили три частных дома. Там, где зафиксированы инциденты, работают экстренные службы и правоохранительные органы. Пожары потушены, пострадавших нет. Ведется оценка полученного ущерба.

Всего минувшей ночью над Орловской областью три ракеты и два украинских БПЛА.

Орел, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

В рубриках

Скандалы и происшествия,