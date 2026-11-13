На участке шахты в Кузбассе приостановили работы после землетрясения

После землетрясения в Кузбассе остановлены работы на одном из участков шахты «Шерегешская». Об этом сообщает РИА «Новости».
Подземные толчки были зафиксированы на юге Кузбасса 5 ноября. Тогда более 100 горняков вывели на поверхность. Сообщалось, что один из сотрудников получил легкую травму. На следующий день шахта возобновила работу.
«После геодинамического явления на шахте «Шерегешская» Ростехнадзор в ходе проверки выявил нарушения на одном из участков шахты. Работы на нем приостановлены на 10 дней», – рассказали агентству на предприятии.
Отмечается, что в настоящее время нарушения устраняются.
Кемерово, Зоя Осколкова
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