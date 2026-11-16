На Пхукете 11 человек погибли на пожаре

На Пхукете в пожаре в туристическом районе Патонг погибли 11 человек.
Как сообщает ТАСС, возгорание произошло рано утром 16 ноября в шестиэтажном коммерческом здании, где находился пункт проката мотоциклов.
Огонь быстро распространился на соседние строения. По предварительной информации полиции, среди погибших и пострадавших нет иностранных туристов, в том числе россиян.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Полиция устанавливает причины пожара.
Пхукет, Елена Васильева
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