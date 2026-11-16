За ночь средства ПВО перехватили более 1330 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 1330 вражеских дронов над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны сбивали над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

В целях безопасности Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара, Ярославля, Сочи, Нижнего Новгорода, Калуги и столичных Внуково и Шереметьево.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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