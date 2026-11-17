Отражен массивный налет беспилотников на Башкирию. Как сообщают местные власти, целями стали Уфа и Салават. Силами ПВО сбито и подавлено более полусотни беспилотников ВСУ.

«Очередная массированная атака БПЛА на промзоны Уфы и Салавата отражена», – сообщил республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям в канале в «Максе». Ни одно предприятие критических повреждений не получило.

Все заводы работают в штатном режиме.

Режим «беспилотная опасность» начал действовать в Башкирии рано утром во вторник. Он пока не отменен.

Уфа, Елена Васильева