Средства ПВО за ночь сбили более 300 украинских БПЛА

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 300 вражеских дронов над территорией 13 регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев, в Борисовском округе при атаке ВСУ пострадала мирная жительница. После оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно.

В Смоленской области в результате удара беспилотников зафиксированы повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома. Пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика и Калуги.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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