Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 300 вражеских дронов над территорией 13 регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев, в Борисовском округе при атаке ВСУ пострадала мирная жительница. После оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно.
В Смоленской области в результате удара беспилотников зафиксированы повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома. Пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.
В целях безопасности Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов Геленджика и Калуги.
Москва, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»