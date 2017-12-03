Экс-глава Каталонии объявил о повторном референдуме о независимости

Предстоящие парламентские выборы в Каталонии, которые пройдет 21 декабря, нужно рассматривать как повторный референдум о независимости. Об этом заявил бывший глава испанской автономии Карлес Пучдемон.

Политик сказал, что «дух 1 октября (когда состоялся референдум о независимости Каталонии) может сломить авторитаризм», а также выступил в защиту независимости Каталонии, пишет испанская газета El Pais.

«Мы должны изменить наше государство, чтобы изменить эпоху, чтобы продвинуться от страны, которая живет в XX или XIX веке, к той, которая говорит с миром вызовов XXI века», – сказал Пучдемон, который в конце ноября сообщил о начале своей избирательной кампании на региональных выборах.

Как сообщал «Новый День», в Каталонии 1 октября состоялся референдум, по результате которого большинство жителей высказались за независимость региона от Испании, однако Мадрид не признал итоги плебисцита.

Правительство Испании решило применить 155-ю статью Конституции – отстранить каталонское правительство и затем провести досрочные выборы в региональный парламент.

Между тем в конце октября парламент Каталонии объявил о независимости от Испании.

Барселона, Служба информации РИА «Новый День»

Барселона. Другие новости 03.12.17

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