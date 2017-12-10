Москва рассказала Парижу, кто победил в Сирии

В Минобороны России ответили на заявление главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана о якобы «необоснованном присвоении РФ победы над ИГ (организация запрещена в РФ), пишет РГ со ссылкой на ведомство. Из сообщения следует, что разгром террористов – заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных сил, тогда как «международная коалиция» была сосредоточена на противодействии им.

«При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ (запрещена в РФ) сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны», – заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам, вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре.

Как писал «Новый День, ранее Минобороны РФ обвинило США в попытках помешать уничтожению боевиков ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, российские военные выразили недоумение по поводу высказывания американцев о том, что в Сирии есть часть воздушного пространства, которая принадлежит США.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.17

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