WP: КНДР преодолела технические трудности для создания биологического оружия

КНДР «неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для передовой программы биологического оружия, от фабрик, которые могут производить микробов, до лабораторий, специализирующихся на генетических модификациях». Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на данные американской и азиатской разведок.

Издание отмечает, что правительство Северной Кореи направляет кадры за границу для получения ученой степени по микробиологии. Доклад разведки США о секретных разработках биологического оружия в КНДР был представлен конгрессу более десяти лет назад. Однако сегодня Пхеньян уже обладает рудиментарной биотехнической инфраструктурой.

Газета пишет, что доклад был представлен за пять месяцев до первого ядерного испытания КНДР в 2006 году. И з отчета следовало, что Пхеньян собрал группу ученых, но, предположительно, им не хватало технических навыков для создания образца биологического оружия. The Washington Post также сообщает, что сегодня уже можно говорить о том, что КНДР преодолела препятствия технического характера в данной сфере.

Как писал «Новый День», в начале декабря США и Южная Корея провели вблизи территории КНДР военно-воздушные учения Vigilant Ace. Маневры стали крупнейшими из когда-либо проводившихся Вашингтоном и Сеулом. Учения стали ответом на очередной запуск Пхеньяном баллистической ракеты. В преддверии маневров газета ЦК Трудовой партии Корея «Нодон синмун» написала, что подобные шаги могут привести к ядерной войне.

Кроме того, представитель МИДа КНДР заявил, что совместные учения США и Кореи, а также угрозы Вашингтона нанести превентивный удар по КНДР делают неизбежной войну на Корейском полуострове.

Как отмечает РИА «Новости», постоянное ужесточение санкций ООН в отношении КНДР пока не возымело успеха. Пхеньян отказывается прекратить ракетно-ядерные испытания. Последнее испытание ракеты «Хвасон-15», которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.12.17

Индийские ученые: 23 декабря вирус из космоса уничтожит человечество. / Хакерская группировка MoneyTaker опустошает банки США и России. / В Стокгольме подсчитали мировые продажи вооружений. Россия на 3-м месте. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»