В Саудовской Аравии откроются кинотеатры после 35 лет запрета

Власти Саудовской Аравии хотят разрешить публичные кинотеатры, запрет на которые был введен в 1980-х годах. Отмена ограничения на этот вид развлечений является частью реформ, проводимых наследным принцем.

Предполагается, что первый кинотеатр в королевстве откроется в марте 2018 года. По словам министра культуры Саудовской Аравии Аввад абен Салех аль-Аввада, открытие киноцентров поможет росту экономики страны и ее диверсификации, передает Reuters.

Реформы, которые проводит наследный принц королевства Мухаммед бин Салман, включают в себя отмену нескольких запретов, принятых в переход на более строгую форму ислама. Так в следующем году женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить автомобили.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

Эр-Рияд. Другие новости 11.12.17

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