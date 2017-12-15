Британия озвучила очередную «страшилку» о «российской угрозе»

Россия может угрожать безопасности глубоководных кабелей, связывающих США и Европу, которые обеспечивают работу интернета и ведение международной торговли. Такое заявление сделал начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО, главный маршал авиации Стюарт Пич во время выступления в Королевском институте объединенных родов войск (RUSI).

Он считает, что, Великобритании и ее союзникам по НАТО следует уделять первостепенное внимание защите линий коммуникации от возможных действий со стороны России, так как она модернизирует флот, в частности атомные и неатомные подводные лодки, а также развивает нетрадиционные средства ведения войны.

«Появилась новая угроза для нашего процветания и образа жизни, для кабелей, пересекающих морское дно, нарушение работы которых вследствие обрыва или разрушительного воздействия нарушит порядок международной торговли и работы интернета», – заявил он. Как передает РИА «Новости», Пич заявил, что по этой причине НАТО должны развивать собственные военно-морские силы, чтобы не отставать от России, модернизирующей флот.

Он особо подчеркнул, что Великобритании следует внедрять инновации и укреплять боеспособность как можно скорее, так как Россия «играет военными мускулами», а ее «аппетит к обеспечению своих национальных интересов» представляет серьезную угрозу. «Это нужно сделать за месяцы, не за годы», – заявил британский маршал.

Страны Запада многократно обвиняли Москву в том, что она якобы представляет угрозу для стран НАТО. Президент России Владимир Путин заявлял на это, что действия Москвы являются реакцией на действия альянса, в частности, на размещения систем противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.12.17

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