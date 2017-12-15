В ООН не исключили военного сценария в противостоянии с КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не исключил возможность военного конфликта на Корейском полуострове. Избежать военных действий можно только путем денуклеаризации региона.

По словам генсека ООН, все государства, в том числе Северная Корея, должны выполнять резолюции Совета Безопасности и придерживаться принятых ограничений. «При самом худшем сценарии мы, как лунатики, окажемся вовлечены в войну, которая может иметь чрезвычайно драматические последствия», – цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.

Накануне Гутерриш обсудил ситуацию с ядерной программой КНДР с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет открытое заседание высокого уровня, посвященное этой теме. Генсек призвал наращивать дипломатические усилия в преодолении корейского кризиса.

Ранее в Вашингтоне заявили, что готовы к прямым переговорам с Северной Кореей только в том случае, если Пхеньян «коренным образом изменит свое поведение». Однако в связи с недавними испытаниями, проведенными КНДР, конкретно сейчас не время для переговоров, отметил представитель Белого дома.

13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов ввести войска в КНДР в случае «краха режима» Пхеньяна. Кроме того, возможный план действий в случае краха северокорейского режима США уже обсудили с Китаем, отметил госсекретарь. Ранее Пхеньян также назвал условие переговоров с Вашингтоном. Северная Корея готова говорить с США только в том случае, если КНДР признают ядерной державой.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 15.12.17

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