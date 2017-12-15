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Пятница, 15 декабря 2017, 16:13 мск

В мире

В ООН не исключили военного сценария в противостоянии с КНДР

Антониу Гутерриш, фото: официальный сайт ООН (www.un.org)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не исключил возможность военного конфликта на Корейском полуострове. Избежать военных действий можно только путем денуклеаризации региона.

По словам генсека ООН, все государства, в том числе Северная Корея, должны выполнять резолюции Совета Безопасности и придерживаться принятых ограничений. «При самом худшем сценарии мы, как лунатики, окажемся вовлечены в войну, которая может иметь чрезвычайно драматические последствия», – цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.

Накануне Гутерриш обсудил ситуацию с ядерной программой КНДР с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет открытое заседание высокого уровня, посвященное этой теме. Генсек призвал наращивать дипломатические усилия в преодолении корейского кризиса.

Ранее в Вашингтоне заявили, что готовы к прямым переговорам с Северной Кореей только в том случае, если Пхеньян «коренным образом изменит свое поведение». Однако в связи с недавними испытаниями, проведенными КНДР, конкретно сейчас не время для переговоров, отметил представитель Белого дома.

13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов ввести войска в КНДР в случае «краха режима» Пхеньяна. Кроме того, возможный план действий в случае краха северокорейского режима США уже обсудили с Китаем, отметил госсекретарь. Ранее Пхеньян также назвал условие переговоров с Вашингтоном. Северная Корея готова говорить с США только в том случае, если КНДР признают ядерной державой.

Токио, Зоя Осколкова

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