Сын Каддафи собирается стать президентом Ливии

Сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам намерен участвовать в выборах президента страны, которые могут состояться в 2018 году. Каддафи-младший готов представить предвыборную программу, в которой есть ряд мер по стабилизации ситуации в стране.

44-летний Саиф аль-Ислам – старший сын Муаммара Каддафи от второго брака. По образованию он архитектор и инженер. В 2011 году он был захвачен в плен ополченцами из города Зинтан. Апелляционный суд в Триполи заочно приговорит его к смертной казни, однако ополченцы отказались выдать Каддафи, летом 2017 года он вышел на свободу в рамках одобренной ливийским парламентом амнистии.

«Саиф аль-Ислам Каддафи будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года», – заявил пресс-секретарь семьи Каддафи Басема аль-Хашими аль-Суля изданию Egypt Today.

В предвыборной программе кандидата на пост главы Ливии отражена надежда на то, что ООН окажет содействие стране в переходе к стабильности. Приоритетной задачей в этом плане ставится укрепление безопасности.

Триполи, Зоя Осколкова

Триполи. Другие новости 17.12.17

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