В Ирландии дедушки-натуралы поженятся, чтобы не платить налоги

Два жителя Ирландии используют лазейку в законодательстве, чтобы не платить налоги. Мужчины традиционной ориентации вступят в брак.

85-летний житель Дублина Мэтт дружит с Майклом около 30 лет, а потому решил завещать ему свой дом. Однако согласно местному законодательству наследнику придется заплатить налог в размере 33%.

Потому Мэтт и Майкл решили заключить брак. По закону супруг вступит в право наследования без дополнительных трат, передает Irish Times. При этом оба приятеля подчеркивают, что являются гетеросексуалами и их связывает только многолетняя дружба.

Напомним, Ирландия легализовала однополые союзы в 2015 году.

Дублин, Зоя Осколкова

Дублин. Другие новости 18.12.17

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