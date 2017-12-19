Пхеньян отказался от переговоров с Вашингтоном по ядерной программе

Пхеньян отказался обсуждать с Вашингтоном свою ядерную программу, так как видит в инициативе США попытку продвинуть резолюцию по санкциям в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. Данная позиция изложена в редакционной статье центральной северокорейской газеты «Нодон синмун».

«В условиях, когда посредством агрессивных переговоров на нас сваливают ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове, и мы не согласны на диалог, при котором обсуждается наш отказ от ядерной программы, предложение Тиллерсона о переговорах без всяких предварительных условий и связанные с ним действия Белого дома нельзя рассматривать иначе, как попытку подготовить проведение «резолюции по санкциям» Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, которая содержит жесткие формулировки, такие как морская блокада», – говорится в статье.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов к дипломатическому решению проблемы КНДР в рамках переговоров, для которых необходим «период тишины». Как напоминает РИА «Новости», Тиллерсон также заявил, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий, но подчеркнул, что «важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами».

Как писал «Новый День», ранее, в начале декабря в северокорейской прессе появилась жесткая критика по поводу заявления руководства США о праве на запрет морских перевозок товаров из или в КНДР. Было заявлено, что морская блокада Пхеньяна в случае установления будет рассматриваться как объявление войны.

«Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства… Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны», – писала газета «Нодон синмун».

«Представители властей США, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, постпреда США при ООН Никки Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о «глобальной угрозе» со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности», – писала газета.

Автор статьи также заявляли, что приоритетной целью президента США является «повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого уровня». «Мы должны быть готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике», – говорилось в статье.

Напомним, ухудшение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в последние месяцы в связи с рядом ракетных и ядерных испытаний Северной Кореи. Вашингтон не исключает военного варианта действий в отношении Пхеньяна. Россия выступает категорически против применения военной силы в разрешении этого конфликта.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 19.12.17

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