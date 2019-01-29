МИД России и Колумбии отреагировали на запись о переброске 5 тысяч солдат США

В блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона после пресс-конференции, посвящённой кризису двоевластия в Венесуэле, фотографы рассмотрели сделанную его рукой запись «5 тысяч солдат в Колумбию».

Во время выступления 28 января Болтон заявил, что США используют все имеющиеся средства, чтобы лишить режим избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро доходов и поддержать назвавшего себя врио главы государства Хуана Гуаидо ресурсами. Ранее последний объявил о смене руководства нефтегазовой компании PDVSA и ее «дочки» Citgo. В ответ Мадуро обвинил США в попытке «украсть Citgo у Венесуэлы». PDVSA примет все юридические и политические меры для защиты венесуэльских интересов в Штатах, добавил он.

В итоге США ввели санкции против PDVSA. В американском Минфине подчеркнули, что ее «дочка» Citgo сможет продолжить работу на территории Штатов в том случае, если не будет перечислять деньги в эту компанию. Вашингтон был готов заблокировать $7 млрд в активах PDSVA «плюс более $11 млрд потерянных экспортных поступлений», отмечал Болтон.

Санкции были объявлены на фоне того, как глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента вместо действующего главы государства Николаса Мадуро и пообещал провести в стране новые выборы.

Ранее о возможности военного вмешательства США в дела Венесуэлы Вашингтон намекал неоднократно. Телеканал «NBC» со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона сегодня, 29 января, сообщил, что американское военное командование не направляет военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу, а также не перебрасывает в эти страны военную технику или снаряжение.

В МИДе Колумбии не смогли объяснить появление записи в блокноте Джона Болтона. Глава колумбийского внешнеполитического ведомства Карлос Холмс Трухильо Гарсия заявил, что ему не известно, почему в блокноте Болтона появилась запись об отправке в Колумбию 5 тыс. военных, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который был в руке у мистера Болтона, то смысл и причины этой записи не известны», – сказал министр.

Как отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, официальных комментариев Вашингтона «как всегда, никто не дождался». «Хотя надежду не теряем», – написала она на своей странице в Facebook. «Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии. А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так», – задала риторический вопрос представитель МИД РФ.

Москва, Иван Гридин

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