Эксперты оценили сроки восстановления Нотр-Дама на примере реконструкции объектов ЮНЕСКО

Пока лучшие эксперты разбираются в причинах пожара в соборе Парижской Богоматери, искусствоведы и реставраторы пытаются найти на пожарище уцелевшие реликвии и подсчитать ущерб, а мировое сообщество направляет средства на реконструкцию символа Парижа и Франции, специалисты творческой группы Canva вспомнили о наиболее значимых объектах мирового культурного наследия, которые в свое время были успешно восстановлены из пепла. Они также сделали выводы о приблизительных сроках, которые могут потребоваться на восстановление выгоревшего собора Нотр-Дам.

Храм Кинкаку-дзи, или Золотой павильон – нынешняя визитная карточка туристической Японии – был построен в 1397 году. В 1950 году он был уничтожен огнем, после того как один из монахов устроил поджог. Огонь уничтожил все предметы искусства и документы, представлявшие подлинную историческую ценность. Осталась голая каменная коробка. С учетом разработки архитектурного плана, строго соответствующего оригинальным чертежам, процесс реконструкции занял 49 лет. Точку в реставрационных работах поставили лишь в 2003 году, когда была полностью завершена крыша. Только тогда Золотой павильон был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Здесь и далее изображения творческой группы Canva

Опыт реконструкции Золотого павильона указывает, что восстановить Нотр-Дам за десятилетие, как говорили отдельные представители французских властей на следующий день после пожара, вряд ли удастся. По предварительным оценкам экспертов, собор Парижской Богоматери в том виде, каким он был до пожара, смогут лицезреть далеко не все даже из поколения 80-х и 90-х. Впрочем, существуют примеры и оперативного восстановления архитектурных шедевров. Так, в Советском Союзе за два десятилетия удалось восстановить Петергоф, который во время Второй мировой войны превратился в руины. Однако, как отмечают эксперты, перед советскими архитекторами не стояла задача проделать ювелирную работу.

В 2017 году, когда решался вопрос о привлечении средств на реставрацию собора Парижской Богоматери, официальный представитель собора Андре Фино заявил, что бюджетных средств не хватает, а стоимость полной реконструкции оценивается в 130 млн евро и займет более 30 лет. Согласно предварительной версии, именно в результате этой реставрации и произошло возгорание в храме. В связи с этим можно предположить, что реконструкция выгоревшего собора займет ничуть не меньше времени, считают эксперты.

Почти 185 лет назад одна из основных архитектурных достопримечательностей Великобритании, включенная в Мировой список культурного наследия, – Вестминстерский дворец – сгорела дотла. Огонь лишь частично не затронул несколько помещений. На пожарище было решено построить новый комплекс зданий, который мы сегодня и наблюдаем. Архитекторам и строителям потребовалось более 60 лет, чтобы создать архитектурный ансамбль достойный попадания в список ЮНЕСКО.

Однако с собором Парижской Богоматери дела обстоят иначе, поскольку восстанавливать архитектурный шедевр придется в мельчайших подробностях, как снаружи, так и изнутри. Благо, собор хорошо описан и запечатлен культурологами, искусствоведами и изучен архитекторами, что позволит с высокой точностью восстановить облик выгоревшего здания.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, визитная карточка Вены и Австрии – собор Святого Стефана – чудом уцелел в ходе боевых действий Второй мировой войны. Однако в 1945 году собор стал жертвой мародеров-поджигателей. Ущерб был колоссальный – рухнула кровля, разбился колокол, повреждена значительная часть внутреннего убранства. Это наиболее близкий к нынешней ситуации пример. Работы по восстановлению архитектурного сооружения проводились в два этапа. Первый занял 15 лет, завершившись в 1960 году. Второй продолжается до сих пор – реставраторы восстанавливают мелкие детали внутреннего убранства.

Москва, Иван Гридин

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