Грузия отозвала посла из Киева на фоне нового назначения Саакашвили

Грузия отзывает из Киева своего посла после назначения экс-президента страны Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщил грузинский «Первый канал».

По словам Залкалиани, Тбилиси не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Украиной, однако у Грузии появились вопросы относительно назначения на государственный пост человека, который преследуется по закону.

В связи с этим посла отозвали для консультаций в Тбилиси. «Назначение нашим стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, ставит вопрос о решении вызвать господина Теймураза Шарашенидзе, чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине, для консультаций в Тбилиси», – заявил глава МИД Грузии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ 7 мая.

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