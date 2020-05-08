российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 мая 2020, 12:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Грузия отозвала посла из Киева на фоне нового назначения Саакашвили

Фото пользователя Facebook Михаила Саакашвили

Грузия отзывает из Киева своего посла после назначения экс-президента страны Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщил грузинский «Первый канал».

По словам Залкалиани, Тбилиси не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Украиной, однако у Грузии появились вопросы относительно назначения на государственный пост человека, который преследуется по закону.

В связи с этим посла отозвали для консультаций в Тбилиси. «Назначение нашим стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, ставит вопрос о решении вызвать господина Теймураза Шарашенидзе, чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине, для консультаций в Тбилиси», – заявил глава МИД Грузии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ 7 мая.

В мире. Другие новости 08.05.20

Трудно найти смысл: президент Сербии прокомментировал акции протеста. / Грузия отозвала из Киева посла. / Китай готов обвалить доллар, избавившись от вложений в госдолг США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

На Украине задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой ребенка

Киево-Печерскую лавру закрыли из-за заражения коронавирусом более 90 монахов

Радиоактивное облако от пожара в Чернобыле движется на Киев

Украинские мошенники обманули шведских пенсионеров на миллионы крон

Антарктическую станцию Украины накрыл слой кровавых хламидомонад

Зеленский снова удивил всех: хочет провести в Крыму и Донбассе украинские выборы

Украинцы ограбили банкоматы Сбербанка в Боснии

Таможенная блокада: иностранные товары в Крым поступают не через Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Юг России, В мире, Политика, Россия, Украина, Грузия, Украина,