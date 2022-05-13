В Индии два пилота погибли при крушении военного вертолета

Военный вертолет загорелся во время учебно-тренировочного полета в индийском городе Райпур. Оба пилота на борту погибли от полученных травм, пишет Times of India.

Инцидент случился вечером 12 мая в аэропорту Райпура. Вертолет загорелся и упал на взлетно-посадочную полосу. Пилотов удалось достать из обломков воздушного судна, но оба слишком сильно пострадали. Их отвезли в больницу, там медики объявили о смерти обоих военных.

Ранее в Южной Корее вертолет береговой охраны упал в море во время спасательной операции. Два человека на борту погибли, один пропал без вести.

Райпур, Наталья Рязанова

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