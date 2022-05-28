В Австралии 28 человек пострадали при крушении катера

Катер с туристами перевернулся у побережья Кимберли в Западной Австралии. 28 человек оказались в воде, кишащей крокодилами, пишет The Guardian.

Прогулочное судно везло 26 туристов и двух челнов экипажа к Горизонтальному водопаду, крупной туристической достопримечательности. Подробности и причины аварии уточняются, пока известно, что в какой-то момент катер перевернулся.

Пять мужчин и семь женщин в возрасте от 46 до 70 лет с серьезными травмами доставлены в больницы. Еще двух пострадавших врачи также оставили под наблюдением. В полиции отметили, что люди оказались в воде, где обитают коробчатые медузы, а также часто встречаются крокодилы.

Как сообщал «Новый День», в Японии жертвами кораблекрушения стали не менее 11 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Круизное судно стало набирать воду, сильно накренилось, и часть людей оказалась за бортом.

Канберра, Наталья Рязанова

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