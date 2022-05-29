В Мексике 44 человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой

Два человека погибли, 44 получили различные травмы при столкновении пассажирского автобуса и большегруза в мексиканском штате Синалоа. 10 человек доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Авария случилась на автомагистрали Масатлан-Росарио. По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой. Сила удара была такой, что кабину грузовика полностью сплющило.

Оба водителя погибли на месте, пассажирам автобуса оказывают медицинскую помощь. Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Некоторым пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась, передает телеканал Televisa News.

Ранее в центральной Мексике автобус с иностранными туристами врезался в жилой дом. Как минимум 21 человек погиб, десятки получили травмы.

Мехико, Наталья Рязанова

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