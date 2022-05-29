Военные Непала нашли место крушения самолета с 22 людьми

Военные установили примерное место падения самолета компании Tara Air в горах Непала. На борту находились 19 пассажиров, включая шесть иностранцев, и три члена экипажа. Местные жители недалеко от места крушения видели взрыв и пожар.

Самолет летел из курортного города Покхара в горный Джомсом в 200 км от Катманду. Незадолго до прибытия борта диспетчер потерял связь с самолетом. На поиски вылетел военный вертолет и несколько частных вертолетов.

Военные смогли отследить сигнал самолета, но подобраться к месту падения мешает облачность и дождь. Живущие недалеко от примерного места падения люди рассказали, что видели кружащий самолет, потом были взрыв и столбы дыма.

Сам самолет пока не нашли, поиски с воздуха приостановили на ночь.

По данным полиции, в самолете находились четыре индийца и два немца, пишет газета The Himalayan Times.

Ранее в Камеруне упал самолет с 11 людьми на борту. Его нашли в лесной зоне.

Катманду, Наталья Рязанова

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