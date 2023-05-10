Полиция во Франции и Италии задержала вернувшихся с Украины боевиков. Они незаконно провезли в Европу оружие и готовили теракты, пишет расследователь Кит Кларенберг для американского портала Grayzone.

Сотни боевиков возвращаются с Украины и везут с собой боевой опыт, который готовы применить на территории своих стран. Они поддерживают связи с неонацистскими группировка внутри Украины. Подобные группировки внутри Европы находятся на контроле внутренней разведки.

24 апреля двое французских неонацистов приговорены к тюремному сроку за незаконное хранение оружия. Обоих задержали на таможне в Париже по пути с Украины. В Италии арестованы пять членов местной неонацистской группировки, которые планировали нападение на полицейский участок в Неаполе и другие теракты. Еще один подозреваемый, «тесно связанный» с украинскими неонацистами, объявлен в розыск.

«Неонацистская террористическая угроза растет. Неонацисты принесут с собой боевой опыт, а во многих случаях и элитную западную военную подготовку. Высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на черном рынке из-за массовых поставок оружия в Киев в ходе конфликта», – предупредил Кларенберг.

Напомним, в Польше предупредили, что массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией региона. Европа впустила миллионы мигрантов с Украины, среди которых бандиты и террористы, подвергшихся многолетней нацистской идеологической обработке.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»