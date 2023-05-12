США грозит новая волна мигрантов-нелегалов из Мексики

В США готовятся к массивному потоку мигрантов из Мексики из-за отмены мер по борьбе с коронавирусом. Сложность положения, сложившегося с нелегалами, признают в министерстве внутренней безопасности страны.

Сегодня истекает срок действия законодательной нормы «раздел 42», которая позволяла властям депортировать мигрантов под предлогом борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

«Мы ясно понимаем проблемы, с которыми, вероятно, столкнемся в предстоящие дни и недели и которые могут оказаться очень сложными», – заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

По его мнению, в предстоящие дни и недели ожидается большое число столкновений на южной границе. За последние 10 дней лишь на одном из участков пограничной охраны была перехвачена 81 тысяча человек, еще примерно 7 тысяч смогли уйти.

За неделю до отмены нормы приграничный с Мексикой город Эль-Пасо (штат Техас) уже был наводнен мигрантами, нелегально перешедшими границу. Их количество вокруг одной только местной церкви в центре города, ставшей приютом для части людей, превышало 1700 человек.

По оценкам телеканала CNN, сейчас более 150 тысяч мигрантов скопились в северных мексиканских штатах, граничащих с США, перед предстоящим пересечением границы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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