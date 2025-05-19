Москва и Киев немедленно начнут переговоры о завершении войны – Трамп

Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и полном окончании войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Cчитаю, что он (разговор с Путиным) прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о полном окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами – как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже», – сообщил Трамп в своей соцсети.

При этом американский лидер отметил, что Россия хочет развернуть масштабную торговлю с США «после завершения этой катастрофической «кровавой бани», и я поддерживаю эту идею».

«У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Её потенциал – безграничен. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны», – добавил Трамп, отметив, что об итогах переговорах сообщил лидерам нескольких европейских государств и папе Римскому.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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