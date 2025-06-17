Евросоюз решил пустить Украину в свою зону роуминга

Еврокомиссия приняла решение об интеграции Украины в зону роуминга ЕС с января 2026 года. Инициативу должен одобрить Совет Евросоюза.

«Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Вот почему мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (цитата по «Интерфаксу»).

Реализация такого проекта позволит украинцам звонить, отправлять текстовые сообщения и использовать свои мобильные данные с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Те же преимущества будут распространяться на европейцев, которые могут находиться на Украине.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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