Дрон с краской атаковал здание торговое представительство России в Швеции

Торговое представительство России в Швеции подверглось новой атаке беспилотника. Как говорится в сообщении дипмиссии, дрон сбросил пакет с краской.

Атака произошла в ночь на 5 июля в 03:30. «Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня», – уточнили в торгпредстве.

Подобные нападения на посольство и торгпредство России продолжаются более года, но полиция и МИД Швеции фактически не отреагировали на эти провокации. «Результатов, как видим, по-прежнему нет. Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?» – задаются вопросом в российской дипмиссии.

Стокгольм, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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