Илон Маск заявил о создании политической партии

Известный американский миллиардер Илон Маск объявил о формировании в США новой политической партии, которая получили название «Партия Америки».

«Сегодня «Партия Америки» создана для того, чтобы вернуть вам свободу», – говорится в его сообщении в соцсети.

По словам бизнесмена, в настоящее время США живут в условиях «банкротства в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии».

Ранее произошел серьезный конфликт между Маском и президентом США Дональдом Трампом, которому предприниматель помогал в ходе избирательной кампании, а затем превратился в одну из самых влиятельных фигур в новой американской администрации.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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