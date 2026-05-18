В аварии с автобусом в Турции пострадали 25 человек

В Турции попал в аварию пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали 25 человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

ДТП произошло на трассе Стамбул – Измир в районе деревни Сусурлук провинции Балыкесир. Водитель не справился с управлением, транспорт ударился об отбойник и перевернулся.

В салоне находились 40 пассажиров, 25 из них получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают спасательные службы и правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Анкара, Зоя Осколкова

