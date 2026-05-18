США согласились приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров – Tasnim

Вашингтон решил приостановить действие санкций в отношении иранской нефти на время переговоров. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

«В своем новом предложении Соединенные Штаты согласились отменить нефтяные санкции против Ирана на период переговоров», – говорится в публикации.

Иран настаивает на том, что отмена всех санкций против страны должна быть частью обязательств США в рамках мирного соглашения. Однако США предложили временно отменить санкции в отношении нефти до достижения окончательного соглашения об урегулировании.

Сегодня Иран через пакистанских посредников передал Вашингтону новый план урегулирования конфликта, состоящий из 14 пунктов, передает Tasnim со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, США недавно направили сообщение в ответ на предыдущее мирное предложение Ирана, которое также состояло из 14 пунктов. «Иран, в соответствии с недавней практикой обмена сообщениями, вновь представил свой текст из 14 пунктов через пакистанского посредника после внесения поправок», – рассказал источник. Новые предложения Ирана содержат пункты о прекращении войны и меры по укреплению доверия.

Ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о том, что Тегеран направил Вашингтону свои замечания в ответ на корректировки США иранского плана по урегулированию конфликта.

Тем временем, по данным источников телеканала CNN, Пентагон рассматривает несколько вариантов ударов по Ирану в случае принятия Белым домом решения о возобновлении боевых действий. Среди вероятных целей названы объекты энергетики и инфраструктуры. Источники CNN указывают, что Трамп недоволен ходом переговоров с Тегераном и ситуацией вокруг Ормузского пролива, влияющей на цены на нефть.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

