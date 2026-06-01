США и Иран обменялись ударами по военным объектам

США сообщили о нанесении ударов по объектам в Иране. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что совершили ответный удар по американской военной базе.

Согласно информации Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая сбитие американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами. Военные США утверждают, что уничтожили иранские средства противовоздушной обороны, наземный пункт управления и два ударных беспилотника.

В КСИР заявили об ответной атаке. «Американские военные нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. Воздушно-космические силы КСИР немедленно нанесли удар по <...> авиабазе, откуда была произведена атака», – говорится в сообщении.

Бойцы корпуса подчеркнули, что ликвидировали все намеченные цели, а также пригрозили Вашингтону более масштабным ответом в случае повторной агрессии.

Тегеран, Зоя Осколкова

