ЕС дополнительно выделит 9 млрд евро для Киева, в том числе на беспилотники

Евросоюз намерен до конца июня предоставить Киеву 9 млрд евро, в том числе 6 млрд на беспилотники, а также в ближайшее время начать переговоры о вступлении в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вчера мы предоставили Киеву 3 млрд евро из фонда для Украины. И еще в этом месяце мы выделим финансирование в рамках 90 млрд евро, таким образом до конца этого месяца мы предоставим Украине 6 млрд евро на беспилотники и 3 млрд в виде макрофинансовой помощи», – уточнила глава Еврокомиссии, слова которой цитирует ТАСС.

«В ближайшие дни мы также откроем первый переговорный кластер [о вступлении в ЕС] с Украиной и Молдавией», – добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, готовится также новый пакет антироссийских санкций, в который будет включены более 170 новых ограничений, в том числе запреты на экспортные поставки металлов, углеводороды, а также блокировку финансовых операций.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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