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Норвегия профинансирует покупку морских дронов для ВСУ

Фото: FreePik

Норвегия решила направить 127 млн евро на закупку и разработку морских дронов для вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает правительство страны.

«Правительство в этом году выделит 1,2 миллиарда крон (около 127 миллионов долларов) … на приобретение и разработку морских дронов для Украины», – цитирует РИА «Новости» официальное сообщение норвежского кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен дополнительно выделить 9 млрд евро, 6 млрд из которых будут направлены на закупку беспилотников для Киева.

Осло, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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