Болгария не планирует направлять вооружения для украинской армии. Об этом заявил министр обороны страны Димитар Стоянов, который входит в недавно сформированное правительство премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной поддержки Киева и переоценку подхода Европы к конфликту на Украине.

«Им (Киеву) нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – цитирует заявление болгарского министра РИА «Новости».

Стоит отметить, что Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи.

София, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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