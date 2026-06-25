Премьер-министр Армении заявил о риске «распада ЕАЭС»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит риск распада Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при сохранении существующих проблем. Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Пашиняна, происходящее вокруг ЕАЭС должно волновать не только Армению, но и других партнеров. «Уверен, они обеспокоены, потому что знают, что то же самое может произойти и с ними. Мы не ставим перед собой цель выйти из ЕАЭС, но если этот вопрос не будет решен, распад ЕАЭС неизбежен», – отметил политик.

Пашинян напомнил, что в основе ЕАЭС лежат четыре ключевых принципа – свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Если эти принципы перестают действовать, то возникает вопрос о существовании самого объединения. Временные трудности возможны, однако если ограничения сохраняются месяцами, они перестают быть временной проблемой, подчеркнул премьер.

«Если проблема сохраняется месяц, два, три, а на четвертый месяц она остается, значит, ЕАЭС не существует. Если ЕАЭС заявит, что его больше нет, что мы можем сделать?» – заключил Пашинян.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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