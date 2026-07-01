Италия сорвала согласование военной помощи Киеву от НАТО на 2027 год

Страны НАТО не достигли договоренности по долгосрочным обязательствам по военной помощи Украине на 2027 год в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет РИА «Новости».

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Накануне в Брюсселе состоялась встреча представителей стран военного блока, где обсуждался проект итоговой декларации.

Вопросы у участников вызывает вторая часть обязательства, которая предусматривает продолжение военной помощи Киеву. В проекте документа должно было быть прописано, что союзники подтверждают свои суверенные обязательства сохранить в 2027 году сопоставимый уровень помощи.

Страны НАТО согласовали выделение 70 млрд евро на поставку оружия Украине и обучение украинских военных в 2026 году, но из-за разногласий не удалось достичь согласия по обязательствам на 2027 год. По сведениям источников издания, против включения в документ долгосрочного обязательства на 2027 год выступила Италия.

Вместе с тем США заблокировали включение в документ формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В итоге в проекте осталась лишь фраза «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

На четверг, 2 июля, назначен новый раунд переговоров по проекту декларации, чтобы урегулировать этот вопрос до начала саммита, отмечается в публикации.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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