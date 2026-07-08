Трамп считает удары ВСУ вглубь России «полезной» эскалацией для прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает удары вооруженных формирований Украины вглубь территории России эскалацией. При этом американский лидер заявил, что такие атаки могут способствовать прекращению конфликта.

«Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – сказал Трамп (цитата по ТАСС) на встрече с главой киевского режим Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

В то же время Госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший на встрече, также заявил, говоря об ударах Украины вглубь России, что «это одна из тенденций, которая меняет ситуацию в этой войне в последние несколько месяцев».

Глава Госдепа пояснил, что России «становится труднее защищать свое воздушное пространство». «Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны», – сказал Рубио.

Вместе с тем Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности. «Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка – с гарантиями безопасности или без гарантий безопасности», – отметил американский лиде, добавив, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности, уточняет РИА «Новости».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube