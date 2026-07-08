российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп считает удары ВСУ вглубь России «полезной» эскалацией для прекращения конфликта на Украине

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает удары вооруженных формирований Украины вглубь территории России эскалацией. При этом американский лидер заявил, что такие атаки могут способствовать прекращению конфликта.

«Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – сказал Трамп (цитата по ТАСС) на встрече с главой киевского режим Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

В то же время Госсекретарь США Марко Рубио, присутствовавший на встрече, также заявил, говоря об ударах Украины вглубь России, что «это одна из тенденций, которая меняет ситуацию в этой войне в последние несколько месяцев».

Глава Госдепа пояснил, что России «становится труднее защищать свое воздушное пространство». «Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны», – сказал Рубио.

Вместе с тем Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может не потребовать предоставления Киеву гарантий безопасности. «Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка – с гарантиями безопасности или без гарантий безопасности», – отметил американский лиде, добавив, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности, уточняет РИА «Новости».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

«У нас больше нет ничего»: Болгария исчерпала возможности по военной помощи Украине / Решение за Зеленским: Песков назвал условие прекращения боевых действий на Украине / Все хотят мира: Трамп высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине / На подлете к Москве силы ПВО уничтожили почти 50 беспилотников ВСУ / Под Киевом нашли тело устроившей взрыв в Монако украинки / ВСУ нанесли удар по энергоблоку Курской АЭС / Российские войска уничтожили 811 самолетных беспилотников ВСУ / Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранены шесть человек, включая 2 детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,