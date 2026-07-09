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США нанесли серию ударов по окрестностям АЭС «Бушер»

Фото: pixabay

Американская армия нанесла несколько ударов в окрестностях атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом сообщил заместитель губернатора одноименной провинции Эсхан Джаханиан.

«Американский противник вновь атаковал несколько пунктов в провинции Бушер, включая военные и гражданские районы», – цитирует чиновника иранское агентство Mehr.

США атаковали периметр АЭС и рыболовный причал в иранском городе Ассалуйе. Кроме того, в результате удара по причалу в деревне Бануд загорелись лодки местных жителей.

В настоящее время нет данных о пострадавших, на месте работают спасательные отряды. Размер ущерба устанавливается.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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