Иран и США обменялись новыми атаками на военные объекты

Иран и США нанесли новые удары по военным объектам друг друга на Ближнем Востоке. В частности, Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал с помощью беспилотников две американские базы в Кувейте. Вашингтон сообщил об ударах по территории Ирана.

Так, американские военные поразили иранские военные объекты берегового наблюдения и объекты ПВО, средства ВМС, склады с ракетами и дронами, а также подразделения Корпуса стражей исламской революции.

Новая эскалация конфликта произошла 8 июля. Американская армия нанесла несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка выполнения обязательств по меморандуму об урегулировании конфликта. «Мне совершенно все равно», – заявил он американским журналистам.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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