США не выполняют свои обещания: восстановление сектора Газа так и не началось

Урегулирование конфликта в секторе Газа оказалось в тупике. Израиль продолжает бомбить территорию, а гуманитарный кризис стремительно усугубляется. Согласно новому докладу ближневосточного отделения ООН, уже около 85% семей столкнулись с серьезной нехваткой воды.

Еще в начале года спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второго этапа урегулирования в Газе. Согласно американскому плану, должно было начаться разоружение палестинских радикальных группировок, создание технократической администрации и восстановления разрушенного сектора. Ничего из этого не сделано, пишут «Известия».

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что Израиль усиливает военное присутствие в секторе Газа. По последним отчетам ЦАХАЛ, армия уже контролирует до 70% территории эксклава.

«Мы хотим, чтобы на международной арене оказали давление на Израиль. Они оккупируют 70% сектора Газа. Им надо постепенно уходить. Президент США Дональд Трамп предлагал нам деньги, помощь, людей – надо уже начинать что-то делать», – сказал дипломат.

В настоящее время в Египте функционирует Национальный комитет по управлению сектором (NCAG) – временный технократический совет, который создан при поддержке ООН и США. По мирному плану Дональда Трампа его члены должны въехать в анклав через южную границу, однако Израиль их не пропускает.

При этом даже ХАМАС в начале июля наконец официально согласилось передать власть NCAG. Движение объявило о роспуске после 6 июля, когда глава комитета по чрезвычайным ситуациям движения Мохаммед аль-Фарра ушел в отставку. В Тель-Авиве этот шаг назвали политическим маневром, поскольку движение наотрез отказывается разоружаться. Именно из-за этого ЦАХАЛ продолжает блокировать въезд членов переходного комитета.

По словам политологов, в этой ситуации важны не формальные отставки, а то, кто реально управляет регионом. Фактическую власть в секторе сейчас делят Израиль и ХАМАС. ЦАХАЛ контролирует большую часть эксклава, а исламская группировка, вопреки прогнозам, смогла выжить. Движение не отдаст реальные рычаги управления ни независимому комитету, ни лидеру Палестины Махмуду Аббасу. В свою очередь Израиль, пользуясь поддержкой США, не планирует покидать занятые позиции – Вашингтон фактически дал руководству еврейского государства зеленый свет на любые действия.

Газа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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