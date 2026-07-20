Lockheed обещает через три года запустить линию дешевых ракет Patriot

Американская компания Lockheed Martin анонсировала выпуск дешевых ракет-перехватчиков Patriot. Старт производства ожидается в течение трех лет.

Ракеты PAC-3 MSE, которые используются для систем ПВО Patriot, стоят около 4 млн долларов за единицу. Lockheed Martin обещает запустить линию PAC-3 ACE с себестоимостью около 2 млн долларов.

«Американским военным и союзникам необходимо решение, проверенное в боевых условиях и экономически выгодное», – сказал президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания).

Производство может начаться в течение трех лет, отметили в компании. Разработка и выпуск планируются совместно с партнерами из США и Европы.

Ранее сообщалось, что Пентагон не может добиться финансирования на производство боеприпасов. При этом американские вооруженные силы стремительно расходуют существующие боезапасы. За время операции против Ирана ВС США израсходовали 1100 крылатых ракет JASSM, оставив в запасе только 1500 единиц. Кроме того, были потрачены более 1200 ракет-перехватчиков комплекса Patriot. При этом за весь 2025 год было произведено всего 600 ракет.

На дефицит ракет Patriot для систем ПВО жаловался и Киев. Владимир Зеленский просил США предоставить лицензию на их производство. Американский лидер Дональд Трамп на встрече с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон может это сделать.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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