США аннулируют до 200 тысяч въездных виз иностранцев

США планируют аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических въездных виз. Речь идет об иностранцах, подававших прошение об убежище в Штатах.

В официальных документах Госдепартамента США говорится о неиммиграционных визах B1 (деловая) и B2 (туристическая). Как пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), под аннулирование подпадут визы, выданные в период с 2016 по 2026 год.

«Ситуация в данном случае никак не касается туризма... Учитывая, что новые туристические и деловые визы россиянам почти не выдавались, под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года, и кто уже находится в США и подал прошение об убежище», – цитирует представителя АТОР РИА «Новости».

В ассоциации напомнили, что выдача практически всех типов неиммиграционных виз гражданам России в США была приостановлена или сильно ограничена еще в 2022 году, а консульские отделы посольства США в РФ работают в ограниченном режиме.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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