российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Голливуд – это полная катастрофа: Трамп предложил ввести налоговые льготы для киноиндустрии

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о глубоком кризисе в киноиндустрии и предложил ввести федеральные налоговые льготы для Голливуда.

«Производство переехало в Канаду и другие страны, а в США почти ничего не снимается. Голливуд – это полная и абсолютная катастрофа! Несмотря на громкое имя, работы там практически нет», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По его словам, многие представители отрасли предлагают ввести федеральные налоговые стимулы, чтобы «снова сделать кинобизнес великим». Трамп намерен инициировать консультации с лидерами обеих партий в конгрессе на эту тему. Президент США уверен, что введение налоговых послаблений полностью оправдают себя, а затраты многократно окупятся благодаря созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений в казну.

Ранее аналитики указывали на кризис в Голливуде, причиной которому стало развитие стриминг-сервисов, искусственного интеллекта, а также рост цен на производство кинопродукции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / США