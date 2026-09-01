Голливуд – это полная катастрофа: Трамп предложил ввести налоговые льготы для киноиндустрии

Президент США Дональд Трамп заявил о глубоком кризисе в киноиндустрии и предложил ввести федеральные налоговые льготы для Голливуда.

«Производство переехало в Канаду и другие страны, а в США почти ничего не снимается. Голливуд – это полная и абсолютная катастрофа! Несмотря на громкое имя, работы там практически нет», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По его словам, многие представители отрасли предлагают ввести федеральные налоговые стимулы, чтобы «снова сделать кинобизнес великим». Трамп намерен инициировать консультации с лидерами обеих партий в конгрессе на эту тему. Президент США уверен, что введение налоговых послаблений полностью оправдают себя, а затраты многократно окупятся благодаря созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений в казну.

Ранее аналитики указывали на кризис в Голливуде, причиной которому стало развитие стриминг-сервисов, искусственного интеллекта, а также рост цен на производство кинопродукции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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