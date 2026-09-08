В Индии 19 россиян несколько месяцев заблокированы на арестованном танкере

В Индии российские моряки на протяжении нескольких месяцев не могут покинуть арестованный танкер Unity. Об этом сообщили в посольстве РФ.

На борту судна сейчас находятся 19 россиян, сообщил РБК пресс-секретарь дипмиссии Петр Сизов. «Посольство и Генеральное консульство России в Калькутте активно занимаются урегулированием ситуации вокруг танкера Unity. Работаем в первую очередь над вопросом репатриации моряков», – сказал Сизов.

Судно оказалось под арестом из-за коммерческого спора и с 11 мая находится на якорной стоянке примерно в 12 милях от индийского порта Парадип. За это время экипаж сталкивался с нехваткой продуктов и питьевой воды, проблемами со связью и техническими неисправностями. Большинство контрактов моряков уже истекли или заканчиваются в сентябре, некоторые находятся на судне более десяти месяцев.

Российские дипломаты и страховая компания обеспечивают экипаж продуктами, водой и лекарствами, а страховщик выплачивает морякам зарплату. При этом один член экипажа находится в больнице из-за ухудшения здоровья, сообщил Сизов.

К решению проблемы привлекли Министерство портов, судоходства и водных путей страны. Ситуацию на борту в посольстве назвали стабильной. После двух предварительных слушаний в суде вопрос о возвращении экипажа решен не был. Следующее заседание назначено на 9 сентября.

Нью-Дели, Зоя Осколкова