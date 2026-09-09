Израиль закроет британское консульство в ответ на санкции Лондона

Израиль собирается закрыть британское консульство в Иерусалиме в качестве ответа на санкции, введенные Лондоном против еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Ранее Великобритания ввела санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, а также против радикальных поселенцев и организаций, связанных с ними. При этом в МИД Великобритании подчеркнули, что торговля с самим Израилем в его законных границах ограничена не будет.

Саар назвал принятые британским правительством меры вмешательством в выборы Израиля, которые состоятся в конце октября. По его словам, рестрикции в значительной степени способствовали беспрецедентному росту антисемитских нападений на британских евреев.

«С согласия премьер-министра Биньямина Нетаньяху я принял решение... о закрытии британского консульства в Иерусалиме в рамках ряда израильских ответных мер на новые санкции лейбористского правительства Великобритании», – заявил глава израильского МИД.

Кроме того, британских представителей удалят из международного центра помощи и мониторинга ситуации в Газе в Кирьят-Гате, будет прекращена деятельность Лондона по подготовке сил Палестинской автономии на Западном берегу, а 12 британским подданным, причастным к антисемитской и антиизраильской деятельности, запретят въезд в Израиль.

Иерусалим, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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