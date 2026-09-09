Группа журналистов пропала без вести у извергающегося вулкана в Индонезии

В Индонезии группа журналистов перестала выходить на связь. Представители СМИ поехали к вулкану Анак-Кракатау снимать извержение.

Скоростной катер с репортерами отплыл от пристани Пагедонган в провинции Бантен 7 августа. На борту находились пять журналистов и двое помощников. Известно, что группа направилась на съемки к Анак-Кракатау.

Через некоторое время связь с ними прервалась. Организована поисково-спасательная операция. Отмечается, что первый этап поисков не дал результатов, работа спасателей осложняется активностью вулкана.

Ранее сообщалось, что в Индонезии одновременно извергаются сразу шесть вулканов – Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Наибольшую опасность представлял Анак-Кракатау, который находится между островами Суматра и Ява. Высота пеплового столба достигала 15 км. Жителям, туристам и альпинистам запрещено приближаться к активному кратеру в радиусе трех километров.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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