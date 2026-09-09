Два человека пострадали при взрыве на гидроэлектростанции в Швейцарии

В Швейцарии прогремел взрыв на гидроэлектростанции. По предварительным данным, пострадали два человека.

ЧП произошло на гидроэлектростанции Ритом, расположенной в деревне Пиотта на юге Швейцарии. Часть объекта получила повреждения.

На место прибыли экстренные службы. Сообщается о двух пострадавших, которые госпитализированы в тяжелом состоянии.

Причины взрыва устанавливаются. Предположительно, во время пусконаладочных работ могло случиться замыкание в одном из трансформаторов.

Берн, Зоя Осколкова