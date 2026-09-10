В Польше поезд столкнулся с бетономешалкой и сошел с рельсов

В Польше пассажирский поезд столкнулся с бетономешалкой и сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадали несколько десятков человек.
Авария случилась на переезде в Мазовецком воеводстве. Поезд следовал по маршруту Люблин – Щецин и столкнулся с грузовиком. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, один опрокинулся на бок.
Пострадали несколько десятков человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Местные СМИ также сообщают об одном погибшем. Госпитализирован и водитель бетономешалки.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.
Варшава, Зоя Осколкова
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