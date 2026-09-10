В Польше на выставке задержали украинца с боевыми патронами

В Польше гражданин Украины пытался пройти на выставку с боевыми патронами. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в польском Кельце. Охрана международной выставки вооружений MSPO-2026 остановила 44-летнего гражданина Украины, которого в кармане обнаружили заряженную обойму боевых патронов.
Мужчина не смог объяснить цель проноса боеприпасов. Огнестрельного оружия при задержанном не обнаружено.
Правоохранительные органы проводят расследование.
Варшава, Зоя Осколкова
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